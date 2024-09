Shnaider-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Diana Shnaider se la vedrà oggi contro Jessica Pegula nel match valido per gli ottavi di finale degli US Open 2024. Entrambe approdate a questo punto del torneo senza aver perso neppure un set, si ritrovano poche settimane dopo l’incontro di Toronto, vinto dalla statunitense. Pegula partirà favorita e potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa, ma affronta un’avversaria a dir poco insidiosa. La russa Shnaider è infatti in grande crescita e sta lentamente riuscendo a sfruttare tutto il suo potenziale, scalando la classifica. Shnaider non si è mai spinta oltre il quarto turno in uno Slam, mentre Pegula punta a ritornare ai quarti a New York (mancano dal 2022) per poi tentare l’assalto alla tanto agognata prima semifinale.

Shnaider e Pegula scenderanno in campo oggi, lunedì 2 settembre, come primo match sull’Arthur Ashe Stadium dalle ore 18:00 italiane. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Per quanto concerne SKY SPORT, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.