Serie B 2023/2024, diciannovesima giornata a Santo Stefano: programma, orari, tv e streaming

Un Santo Stefano all’insegna della Serie B. La diciannovesima giornata del campionato cadetto avrà luogo martedì 26 dicembre con otto partite in programma alle 15:00, prima dei posticipi delle 18:00 (Palermo-Cremonese) e delle 20:45 (Sampdoria-Bari). Nella 18a giornata, quella pre natalizia, la Serie B ha fatto registrare il record di gol di questa stagione di Serie B 2023/24 con 39 reti realizzate (superati i 30 gol della 13a). Adesso si attende un Santo Stefano all’insegna degli attacchi prolifici. La Serie B è disponibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Martedì 26 dicembre

Ore 12:30, Reggiana-Catanzaro

Ore 15:00, Ascoli-Cittadella

Ore 15:00, Cosenza-Como

Ore 15:00, Feralpisalò-Venezia

Ore 15:00, Lecco-Sudtirol

Ore 15:00, Spezia-Modena

Ore 15:00, Ternana-Pisa

Ore 15:00, Brescia-Parma

Ore 18:00, Palermo-Cremonese

Ore 20:30, Sampdoria-Bari