Serie A, i diritti tv 2024-2029 restano a Dazn e Sky

La Serie A alla fine ha detto sì. Nel giorno della scadenza delle offerte presentate, l’assemblea della Lega ha assegnato a Dazn e Sky i diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A a partire dalla stagione 2024-25 e fino al 2028-29. I 20 club di Serie A hanno dunque deciso di accettare le offerte dei due broadcaster per il prossimo quinquennio e di non dare seguito all’ipotesi del canale di Lega, sollecitata nelle ultime settimane da alcune società (su tutte il Napoli di De Laurentiis) che però non sono riuscite a convincere la maggioranza dei club.

Dazn avrà ancora la possibilità di trasmettere tutte e 10 le partite del campionato, di cui 7 in esclusiva. Tre le partite a turno in onda invece su Sky. I broadcaster garantiranno 4.5 miliardi in cinque anni, oltre ad un eventuale miliardo in base ai livelli di share e abbonati. L’assegnazione è arrivata grazie a diciassette voti favorevoli, due contrari (Cagliari e Salernitana) e un astenuto (Napoli), riporta Adnkronos.