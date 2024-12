Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025: ecco chi commenterà le sfide di questo delicato turno di campionato. Si parte già al venerdì sera con Verona-Milan ad aprire le danze, poi sabato il Napoli in trasferta sul campo del Genoa e la Lazio che fa visita al Lecce. Domenica, invece, altra trasferta per una big, in questo caso la Juventus, che sarà impegnata a Monza per guarire dalla pareggite. La Roma ospita invece il sempre insidioso Parma (soprattutto fuori casa), Inter al Meazza contro il Como lunedì a chiudere il ricchissimo programma.

Dazn, come ogni weekend, trasmetterà tutte e dieci le partite, di cui sette in esclusiva assoluta. Tre incontri saranno visibili anche su Sky in co-esclusiva. Si parte venerdì sera con Verona-Milan, sabato spazio a Torino-Bologna, Genoa-Napoli e Lecce-Lazio. Domenica ecco Roma-Parma, Venezia-Cagliari, Atalanta-Empoli e Monza-Juventus, lunedì si chiude questo nuovo e atteso turno di campionato con Fiorentina-Udinese e Inter-Como. Di seguito ecco la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv.

I TELECRONISTI DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA DI SERIE A

Venerdì 20 dicembre 2024

ore 20.45 Verona-Milan

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Marco Parolo

Sabato 21 dicembre 2024

ore 15 Torino-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni

ore 18 Genoa-Napoli

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Valon Behrami

ore 20.45 Lecce-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti

Domenica 22 dicembre 2024

ore 12.30 Roma-Parma

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

ore 15 Venezia-Cagliari

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina

ore 18 Atalanta-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Stefano Borghi e Blerim Dzemaili

ore 20.45 Monza-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Lunedì 23 dicembre 2024

ore 18.30 Fiorentina-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel

ore 20.45 Inter-Como

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Beppe Bergomi