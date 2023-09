Serie A 2023/2024, settima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della settima giornata di Serie A 2023/2024. Un turno delicato con due super sfide come Milan-Lazio, capolista contro biancocelesti in risalita e Atalanta-Juventus, dove si sfidano due formazioni in zona Champions, poi Roma-Frosinone sarà davvero fondamentale per i padroni di casa, e ancora Lecce-Napoli con le squadre appaiate e Salernitana-Inter dove per tutte e due è vietato sbagliare. Di seguito ecco la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv, Dazn per tutte e dieci le partite, Sky per tre di queste.

Sabato 30 settembre 2023

ore 15 Lecce-Napoli

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Manuel Pasqual

ore 18 Milan-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni

ore 20.45 Salernitana-Inter

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani

Domenica 1 ottobre 2023

ore 12.30 Bologna-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina e Alessandro Budel

su Sky

Telecronaca: Davide Polizzi e Nando Orsi

ore 15 Udinese-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Stefan Schwoch

ore 18 Atalanta-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo

ore 20.45 Roma-Frosinone

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Massimo Gobbi

Lunedì 2 ottobre 2023

ore 18.30 Sassuolo-Monza

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon

ore 18.30 Torino-Verona

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi

ore 20.45 Fiorentina-Cagliari

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi