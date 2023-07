Serbia-Italia oggi in tv: programma, orario e diretta ottavi di finale Europei U20 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta Serbia-Italia, sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei U20 2023 di basket. Dopo la fase a gironi, iniziano gli scontri a eliminazione diretta. Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro hanno perso due partite nel proprio gruppo, anche se di misura, e hanno chiuso al terzo posto: per questo, affronteranno la Serbia che ha invece terminato il Gruppo B al secondo posto, sconfitta solo dalla Spagna. Si tratta quindi di un testa a testa sicuramente complicato da affrontare per l’Italia, che punta però a un risultato importante per fare un altro passo verso il trofeo. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di mercoledì 12 luglio sul parquet della University Hall di Heraklion. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Serbia-Italia degli Europei U20 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta gratuita in streaming direttamente sul canale YouTube della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.