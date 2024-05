Schio-Ragusa in tv: programma, orario e diretta gara-1 semifinali playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Schio-Ragusa, sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Tutto secondo pronostico per le scledensi, che nei quarti di finali non hanno avuto troppi problemi a superare l’ostacolo rappresentato da San Martino di Lupari, eliminata in due gare. Ora, a separare Schio dall’ennesima finale ci sono le biancoverdi di Ragusa, grandi protagoniste nella fase precedente, dove hanno eliminato con il punteggio di 2-1 nientemeno che la Virtus Bologna, tra l’altro avendo la meglio in entrambi i confronti giocati alla Segafredo Arena. Un segnale molto importante per la Passalacqua, che proverà ancora una volta a sovvertire il pronostico. La palla a due è fissata per sabato 4 maggio, con orario ancora da definire. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Schio-Ragusa, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

