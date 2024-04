Scafati-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Sassari, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa tra due formazioni che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato, con la zona playoff ormai troppo lontana e una salvezza già ampiamente conquistata, nonostante entrambe le squadre abbiano ottenuto risultati scarsi nelle ultime settimane. Scafati, infatti, ha perso quattro delle ultime cinque partite, mentre la formazione sarda, dopo una serie di risultati positivi che ha permesso loro di sistemare la classifica, sono reduci da tre sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Sassari, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.