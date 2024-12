Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sassuolo-Sampdoria, match del Mapei Stadium valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La squadra neroverde guidata da Fabio Grosso arriva da quattro vittorie conquistate e, dopo l’impegno di Coppa Italia contro il Milan, vuole tornare a macinare punti per assicurarsi il quinto successo di fila in campionato.

Sassuolo-Sampdoria, come seguire il match

Per i blucerchiati di Andrea Sottil, invece, è momento abbastanza delicato poiché negli ultimi cinque impegni hanno ottenuto soltanto cinque punti: una vittoria in casa della capolista potrebbe salvare la panchina del tecnico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 17:15; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

