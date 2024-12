La giornata di oggi, domenica 8 dicembre, sarà ricca di eventi sportivi. Si chiude la stagione di Formula 1. Ad Abu Dhabi (ore 14.00) la Ferrari cercherà di recuperare 21 punti alla McLaren per tornare a vincere i costruttori dopo 16 anni. Terza prova per lo sci alpino maschile a Beaver Creek con lo slalom gigante (ore 18.00). Basket in campo con il super derby in campionato tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (ore 18.15). In Serie A il Napoli proverà subito a prendersi la rivincita sulla Lazio dopo l’eliminazione in Coppa Italia di tre giorni fa (ore 20.45). Volley protagonista con tre partite di Superlega: Perugia-Piacenza (ore 15.30), Cisterna-Monza (18.00) e Modena-Milano (ore 19.00).