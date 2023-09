Sassuolo-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Juventus, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium i neroverdi vogliono conquistare un’altra vittoria contro i bianconeri, che dal canto loro cercano un successo per portarsi provvisoriamente in testa alla classifica di questo campionato. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 23 settembre.

Sassuolo-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.