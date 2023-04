Sassuolo-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Juventus, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria in campionato in attesa del 19 aprile in cui sapranno anche se torneranno al secondo posto in classifica. Ma occhio ai neroverdi che sono già salvi di fatto ma cercano altri punti per migliorare la posizione. Si parte alle ore 18 di domenica 16 aprile.

Sassuolo-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.