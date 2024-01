Sassuolo-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Crisi nera per i neroverdi, a caccia di una vittoria per evitare di finire in zona retrocessione, d’altro canto i viola sono quarti e non vogliono smettere di sognare la Champions. Chi riuscirà ad avere la meglio al Mapei Stadium? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 6 gennaio.

Sassuolo-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.