Sassuolo-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Cremonese, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium grande occasione per entrambe: mettersi al sicuro per i neroverdi e di fatto chiudere il discorso salvezza, vincere la seconda di fila e riaprire clamorosamente tutto per i lombardi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 6 marzo.

Sassuolo-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Stefan Schwoch.