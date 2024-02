Sassuolo-Brazzeville oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sassuolo-Brazzeville, match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2024. Archiviata la fase a gironi, è arrivato il momento di fare sul serio per le squadre rimaste in questa competizione giovanile. I campioni in carica scendono in campo per conquistare l’accesso tra le migliori otto della competizione e provare a confermarsi al vertice della categoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 20 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.