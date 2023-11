San Marino-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

Il programma e i telecronisti sulla Rai di San Marino-Italia Under 21, match valido per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. Gli azzurrini di Nunziata cercano una vittoria contro i cugini sammarinesi in una partita che sulla carta è senza storia ma va comunque giocata e conquistata sul campo. Appuntamento alle ore 18.30 di giovedì 16 novembre, chi vincerà?

San Marino-Italia Under 21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.