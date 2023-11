San Marino-Italia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, qualificazioni Europei U21 2025

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di San Marino-Italia, match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata sono reduci da due vittorie consecutive e ora non vogliono assolutamente fermarsi perché il loro obiettivi è prendersi il primo posto in classifica. Sulla carta l’impegno è ampiamente abbordabile, ma sarà fondamentale evitare cali di tensione e non sottovalutare gli avversari La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 16 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in streaming su Rai Play.

SEGUI LA DIRETTA