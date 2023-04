San Donato Tavarnelle-Cesena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

San Donato Tavarnelle-Cesena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone B di Serie A 2022/2023. Ci si gioca tantissimo al Comunale Pianigiani, visto che i padroni di casa cercano punti per provare a evitare i playout, mentre i romagnoli ancora sperano di vincere il campionato, ma sono terzi a meno quattro dalle due capolisti. Chi vincerà? Si inizia alle ore 20.30 di giovedì 6 aprile, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e in integrale su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.

