Sampdoria-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Sudtirol, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I blucerchiati guidati da Andrea Pirlo, dopo la retrocessione in Serie B, ripartono da questa prima gara ufficiale della nuova stagione con l’obiettivo di qualificarsi ai sedicesimi. Gli altoatesini, invece, dopo aver incantato nella loro prima stagione in cadetteria, hanno intenzione di confermarsi a buoni livelli. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di lunedì 14 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento con una diretta testuale e al termine del match fornirà tabellino, pagelle ed approfondimenti.

