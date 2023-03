Sampdoria-Sassuolo in tv: data, orario e diretta streaming quarti Torneo di Viareggio 2023

Sampdoria-Sassuolo sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. Al Bibolini di Falconara, frazione di Lerici in provincia di La Spezia è tempo di assistere a questo duello tra i blucerchiati e i neroverdi: in palio ci sono le semifinali, chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di giovedì 30 novembre, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.