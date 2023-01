Sampdoria-Monza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Coppa Italia Primavera 2022/2023

Sampdoria-Monza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Al Tre Campanili è tutto pronto per una partita da dentro o fuori per queste due formazioni U19: da una parte i blucerchiati, dall’altra i brianzoli, in palio ci sono i quarti di finale della competizione. Si parte alle ore 14 di martedì 10 gennaio, diretta tv e streaming non disponibile, diretta scritta su Sportface.