Sampdoria-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Cremonese, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 14.30 di sabato 8 aprile e scendono in campo la penultima e l’ultima in classifica in quella che è senza sé e senza ma l’ultima spiaggia – a dieci giornate dal termine – per provare a riaccendere le speranze di salvezza. Chi ce la farà allo stadio Ferraris?

Sampdoria-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schwoch.