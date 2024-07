Samele-Elsissy oggi in tv, finale bronzo sciabola maschile Olimpiadi Parigi 2024: canale e orario

Luigi Samele sfida Ziad Elsissy nella finale per il bronzo nella sciabola maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 e sarà visibile oggi in tv questo appuntamento cruciale per il foggiano, che dopo la brutta sconfitta in semifinale con il coreano Oh, adesso vuole subito rifarsi con una vittoria e dunque una medaglia. Sulla sua strada il forte egiziano, anche lui però a sorpresa estromesso dall’atto conclusivo per oro e argento.

LA DIRETTA LIVE DI SAMELE-ELSISSY

COME SEGUIRE IN TV SAMELE-ELSISSY

Samele sfiderà Elsissy a partire dalle ore 21.05 al Grand Palais: diretta tv su Eurosport 2, disponibile nel bouquet di Sky al canale 211 e di Dazn in streaming, così come in streaming il canale è visibile anche su Sky Go e NOW. Diretta integrale su Discovery+ di tutte le gare di Parigi 2024 e dunque anche di Samele-Elsissy, diretta in chiaro anche su Rai Sport. Infine, diretta scritta su Sportface.