Salernitana-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Napoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. La capolista vuole rialzare la testa dopo la disfatta in Coppa Italia ed è attesa da un delicato derby campano contro i granata che in settimana avevano esonerato e poi richiamato Nicola. Chi vincerà allo stadio Arechi? Si parte alle ore 18 di sabato 21 gennaio.

Salernitana-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.