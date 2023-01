Verona-Lecce, bruttissimo infortunio al ginocchio per Henry: esce in lacrime e in barella

Bruttissimo infortunio per Thomas Henry in Verona-Lecce. L’attaccante francese, entrato nel finale, si fa male al ginocchio e resta a terra dolorante. Deve uscire dal campo, lo fa in barella e in lacrime, davvero sfortunato il bomber dell’Hellas che per la verità era in uscita e sul mercato. Questo ko, che potrebbe costringerlo a un lungo stop, rischia invece di complicare tutto in chiave trasferimento.