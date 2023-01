Salernitana-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Napoli, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude un girone d’andata che la squadra di Luciano Spalletti ha dominato sia dal punto di vista delle prestazione che poi su quello dei risultati. I partenopei ovviamente proveranno a chiudere questa prima parte di stagione con un’altra vittoria. Dall’altro lato del campo ci sarà una squadra che cerca una reazione dopo l’incredibile sconfitta di sei giorni fa contro l’Atalanta. Una settimana difficile e ricca di colpi di scena, ma i giocatori si sono schierati dalla parte di Davide Nicola e senza dubbio si impegneranno al massimo. La sfida è in programma oggi, sabato 21 gennaio alle 18:00 allo Stadio Arechi di Salerni. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.