Salernitana-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Milan, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo all’Arechi per una partita delicatissima: l’ultima in classifica cerca punti salvezza contro i rossoneri che devono comunque ancora dimostrare di aver superato il momento più difficile. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 22 dicembre.

Salernitana-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Fabio Bazzani.