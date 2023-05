Salernitana-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Fiorentina, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento allo stadio Arechi per la sfida che mette di fronte i granata reduci da una domenica di fuoco che hanno bisogno degli ultimi punti salvezza e i viola che in campionato non hanno particolari ambizioni se non quelle di risalire sempre più la classifica. Si parte alle ore 18 di mercoledì 3 maggio.

Salernitana-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Stefan Schwoch.