Juventus-Lecce stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 18:00 di mercoledì 3 maggio la Juventus ospiterà il Lecce all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di Serie A. Obiettivo Champions e secondo posto per Massimiliano Allegri che è chiamato a fare turn over in una sfida da non sbagliare. La Juventus ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, tante sconfitte quante nelle precedenti 85. Un dato allarmante, che spinge i bianconeri a non sottovalutare questa sfida. Il Lecce però ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Serie A, dopo che aveva ottenuto due vittorie nelle precedenti due. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà pagelle, approfondimenti e parole dei protagonisti, oltre alla moviola.