Salernitana-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Cagliari, match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Si parte all’Arechi per questo scontro della disperazione tra due squadre che non hanno ancora vinto e che chiudono la classifica del nostro campionato. Dopo la sosta si cerca il primo sorriso. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 22 ottobre.

Salernitana-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori.