Rybakina-Putintseva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Elena Rybakina se la vedrà contro Yulia Putintseva nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Prosegue il buon momento della tennista kazaka, che dopo aver trionfato a Stoccarda ha impressionato in questi primi turni nella capitale spagnola. Il servizio in condizioni d’altura come quelle di Madrid, divent un colpo ancora più ingestibile per le sue avversaria e l’ex vincitrice di Wimbledon parte con tutti i favori del pronostico in questo derby contro Putintseva. Ci sono in realtà due precedenti, entrambi in favore di Putintseva, ma risalenti al 2020 e 2021, quando oggettivamente Rybakina era una giocatrice ancora acerba e distante non poco dai livelli attuali.

Rybakina e Putintseva scenderanno in campo oggi, mercoledì 1 maggio, alle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.