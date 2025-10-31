Tornano su Sky e NOW i grandi test match del rugby mondiale con le Quilter Nations Series 2025. In campo anche l’Italia di Quesada.

Con l’inizio del mese di novembre torna lo spettacolo del grande rugby internazionale. Le Quilter Nations Series 2025, tradizionale rassegna di test match tra le migliori nazionali del mondo, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per un mese intero di emozioni e sfide di altissimo livello.

Le partite, in programma tra sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, aprono ufficialmente un novembre mondiale di sport nella Casa dello Sport.

L’Italia di Quesada attesa da tre grandi sfide

Grande attesa per le partite che vedranno protagonista la Nazionale Italiana guidata da Gonzalo Quesada, impegnata in tre test match contro avversarie di prestigio:

Italia – Australia | sabato 8 novembre, BluEnergy Stadium di Udine

Italia – Sudafrica | sabato 15 novembre, Allianz Stadium di Torino

Italia – Cile | sabato 22 novembre, Stadio Ferraris di Genova

Tutte le sfide degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW, con approfondimenti e interviste su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’app Sky Sport.

Sabato 1° novembre: tre test match da non perdere

Sabato 1° novembre si apre con tre sfide dal sapore intercontinentale che inaugurano le Quilter Nations Series 2025:

Inghilterra – Australia | ore 16:10, diretta su Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti.

Scozia – Stati Uniti | ore 18:40, diretta su Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati.

Irlanda – All Blacks (Nuova Zelanda) | ore 21:00, diretta su Sky Sport Max e NOW

Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.

Domenica 2 novembre: in campo il Top 14 francese

Il weekend del grande rugby si chiuderà domenica 2 novembre con la sfida del Top 14 francese tra La Rochelle e Racing 92, in programma alle 21:05 su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Moreno Molla e Andrea De Rossi.

Approfondimenti e highlights su Sky Sport 24 e skysport.it

Durante tutto il mese delle Quilter Nations Series, Sky offrirà una copertura completa: notizie, interviste, highlights e contenuti esclusivi su Sky Sport 24, skysport.it e sull’app Sky Sport.

Un novembre mondiale per gli appassionati di rugby, con le grandi nazionali e l’Italia di Quesada protagoniste su Sky e NOW.