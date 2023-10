Rublev-Humbert oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Shanghai 2023

Andrey Rublev affronterà Ugo Humbert nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Il tennista russo è senza ombra di dubbio tra i più continui dell’attuale panorama mondiale tennistico. Magari non diventerà mai giocatore in grado di aggiudicarsi uno slam, ma se riesci a fare più o meno sempre il tuo prima o poi la chance potrebbe anche arrivare. E quest’anno lo sta dimostrando a livello di Masters 1000, dove ha trionfato a Monte-Carlo alla sua terza finale in carriera in un torneo di questa importanza. Ora a Shanghai ha un’altra ghiotta chance, essendo l’atleta con il ranking migliore rimasto in corsa. E una vittoria metterebbe in cassaforte il pass per le Finals di Torino.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI