Roma-Udinese, Mourinho in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

José Mourinho parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Roma-Udinese: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico giallorosso presenterà i temi della sfida contro i friulani e lo farà alle ore 12.30 di sabato 25 novembre: sarà l’occasione per sentire non soltanto le risposte alle domande dei cronisti per la sfida contro i friulani, ma anche in riferimento al suo futuro. Appuntamento sul canale Youtube della Roma per la diretta streaming, diretta testuale prevista su Sportface.

