Roma-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Torino, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Giallorossi sulle ali dell’entusiasmo dopo il passaggio del turno in Europa League e determinati a conquistare i tre punti per continuare a sognare il quarto posto. In visita all’Olimpico arriva la squadra di Juric, pronta a vendere cara la pelle per non tornare in Piemonte a mani vuote. La sfida è in programma oggi, lunedì 26 febbraio alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.