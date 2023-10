Roma-Servette, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti di Roma-Servette, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi vogliono vincere ancora in casa e soprattutto conquistare il secondo successo su due nel girone in modo tale da avvicinarsi all’obiettivo primo posto, anche se c’è ancora tutto un girone davanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 5 ottobre.

Roma-Servette sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi.