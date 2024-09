Roma-Servette oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League femminile 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Roma-Servette, gara d’andata del play-off round per accedere alla prima fase della Champions League femminile 2024/25. Al Tre Fontane va in scena il primo scontro per ottenere il pass per la massima competizione europea, dove il club giallorosso due stagioni fa ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminato dalle future vincitrici del Barcellona. Reduci da due campionati di Serie A vinti consecutivamente, Giugliano e compagne non hanno però iniziato al meglio la nuova stagione, con due pareggi contro Lazio e Sassuolo, dunque ora cercano il riscatto contro la formazione svizzera, per mettere subito al sicuro la qualificazione.

Roma-Servette: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 18 settembre alle ore 14.30; al momento non è prevista una diretta tv né streaming dell’evento, ma non è escluso che la società giallorossa comunichi delle novità a riguardo nelle ore a ridosso della partita. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.