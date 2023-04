Roma-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Sampdoria, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi vogliono dimenticare il derby perso e affrontano una formazione affamata di punti in chiave salvezza. Non sarà dunque facile vincere per i padroni di casa. Chi la spunterà? Roma-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Manuel Pasqual.