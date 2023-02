Roma-Salisburgo, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn Europa League 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Sky, TV8 e Dazn di Roma-Salisburgo, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I giallorossi cercano il pass per gli ottavi di finale ma per far ciò hanno bisogno di una vittoria con due gol di scart per volare al turno successivo: l’Olimpico strapieno non farà mancare il supporto. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 21 di giovedì 23 febbraio.

Roma-Salisburgo sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti (anche in chiaro su TV8) e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.