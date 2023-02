Roma, Pinto conferenza stampa calciomercato oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, interverrà in conferenza stampa per fare il punto sul calciomercato dei giallorossi una volta chiusa la sessione. Diverse cessioni, ultima quella di Zaniolo al Galatasaray, tanti spunti per quello che dirà il dirigente del club nella conferenza stampa che prenderà il via al Centro Sportivo Fulvio Bernardini alle ore 18 di oggi, mercoledì 8 febbraio. Da capire se la Roma la trasmetterà in diretta sui proprio canali social, in caso contrario Sportface.it vi fornirà aggiornamenti puntuali sulle parole del portoghese.