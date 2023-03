Roma-Juventus stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Roma-Juventus, sfida valida per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. In scena una grande classica del nostro campionato, una partita che porta con sé sempre molte emozioni e, perché no, polemiche, come successo negli ultimi giorni con José Mourinho, che sarà regolarmente in panchina. I giallorossi, infatti, arrivano dalla brutta sconfitta contro la Cremonese, mentre i bianconeri di Allegri inseguono il quinto successo di fila per continuare a sognare la rimonta Champions League. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 5 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure sul canale satellitare Zona Dazn, previa attivazione.