Roma-Inter, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 10:30 di venerdì 9 febbraio Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico i giallorossi, reduci da tre vittorie consecutive, cercano un risultato positivo contro la capolista del campionato. Tanti i temi della conferenza stampa. A partire dalla formazione di domani. De Rossi confermerà l’11 offensivo visto contro il Cagliari o toglierà un attaccante per inserire il dinamismo di Bove? Il tecnico potrebbe fornire indizi di formazione. Tra i convocati inoltre potrebbe esserci anche Chris Smalling, pronto al rientro (al momento solo per la panchina) dopo il lungo stop. La conferenza stampa di De Rossi sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali social della Roma: Youtube, Facebook e Twitter.