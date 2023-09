Roma-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Empoli, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico sfida della disperazione tra le ultime due in classifica: un punto per i giallorossi nonostante un inizio agevole, addirittura zero per i toscani che però hanno avuto un calendario complesso. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 17 settembre.

Roma-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.