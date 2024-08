Roma-Empoli oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Roma-Empoli, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/2025. Entrambe reduci da uno 0-0 nel turno che ha inaugurato il campionato, le due formazioni inseguono il primo successo stagionale. In particolare, i giallorossi tornano in campo dopo una settimana in cui ha tenuto banco il caso Dybala, ora tornato a piena disposizione di De Rossi e pronto a trascinare i suoi contro i toscani. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 25 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.