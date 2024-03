Roma-Brighton oggi in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 7 marzo Roma e Brighton scenderanno in campo in un Olimpico completamente esaurito. Si tratta del 50esimo sold out dal 2022 per la società giallorossa di Dan e Ryan Friedkin, che ora cerca l’accesso ai quarti di finale dopo la vittoria ai rigori sul Feyenoord nello spareggio. Sfida tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, due amici, pronti a contendersi il pass per tra le prime otto della competizione. Nella loro prima stagione nelle competizioni europee, i Seagulls hanno vinto le ultime quattro partite senza subire gol e non hanno ancora perso in trasferta (V2 P1). Alla Roma il compito di invertire questo trend. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky GO.