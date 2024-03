Roma-Brighton, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Giorno di vigilia a Trigoria. Oggi, mercoledì 6 marzo, alle 13:00, presso la sala stampa del “Fulvio Bernardini”, si terrà la conferenza stampa di Daniele De Rossi e Gianluca Mancini, pronti a presentare Roma-Brighton, match dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Tanti i temi della vigilia, a partire naturalmente dal confronto tra due amici, De Rossi e Roberto De Zerbi, che nelle ultime settimane hanno rivelato l’amicizia tra le loro figlie. Una partita tutt’altro che banale, quindi. Il tecnico giallorosso vuole continuità dopo aver vinto sei delle prime sette partite da allenatore in Serie A alla guida dei giallorossi. Non mancano dubbi di formazione. Kristensen è out (ma non sarebbe stato disponibile ugualmente perché fuori dalla lista Uefa), Karsdorp probabilmente non recupererà in tempo. Celik è quindi l’unica opzione a destra, ma non si esclude un utilizzo di Spinazzola o Angelino sulla corsia opposta a quella di appartenenza. La conferenza stampa di Daniele De Rossi sarà visibile sui canali social del club giallorosso (Youtube, Facebook, Twitter). Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dalle 13:00.