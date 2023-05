Roma-Bayer Leverkusen, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn andata semifinali Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky, TV8 e Dazn di Roma-Bayer Leverkusen, match di andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. All’Olimpico in palio tantissimo, perché nel primo dei due atti del doppio confronto che vale la finalissima bisognerà sfruttare il sold out in casa giallorossa per provare a mettere in discesa poi il ritorno in terra tedesca. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di giovedì 11 maggio.

Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile su Sky Sport Football (anche in chiaro su TV8) con la telecronaca di Riccardo Gentile e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.