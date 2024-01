Roma-Al Shabab oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Mercoledì 24 gennaio alle 17:45 la Roma sfiderà l’Al Shabab in amichevole all’Al Awwal Stadium di Riyad. Un test incastonato tra l’impegno col Verona e quello con la Salernitana dettato dall’accordo con Riyad Season, che prevedeva appunto un’amichevole con una squadra saudita. Peraltro è la stessa squadra che, stando ai rumors, starebbe facendo un sondaggio per Josè Mourinho, esonerato pochi giorni fa dai Friedkin. Non è stata ancora comunicata la copertura televisiva della partita. Probabile che la Roma decida di trasmettere il match sui suoi canali social.