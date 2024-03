Replica Sinner-Dimitrov finale Masters 1000 Miami 2024: orario e come vederla in tv

Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov, questa la finalissima del Masters 1000 di Miami, giocata nella domenica di Pasqua. Il tennista altoatesino andava a caccia del suo secondo trionfo in un torneo di questo livello dopo la vittoria della scorsa estate in Canada contro De Minaur. Inoltre, in palio c’era anche la seconda posizione del ranking ATP: un traguardo storico per l’intera storia del tennis italiano.

COME E QUANDO VEDERE LA REPLICA DI SINNER-DIMITROV

Ma per chi si fosse perso la partita in diretta ecco come poter rimediare e seguire la finale dell’azzurro a Miami. Il match verrà riproposto per la prima volta alle 00:30 della notte italiana tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder di Sky). Poi un’altra replica alle 02:30 su Sky Sport Uno (canale 201), mentre chi vorrà aspettare la mattina potrà rivedere il match dalle 07:00 su Sky Sport Tennis. Non sono escluse ulteriori aggiunte in palinsesto.