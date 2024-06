Replica Brasile-Costa Rica: orario, tv, streaming Copa America 2024

Alle 03:00 della notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno è in programma Brasile-Costa Rica, match della prima giornata della fase a gironi di Copa America 2024. C’è tanta curiosità per vedere all’opera gli uomini di Dorival Junior che partono chiaramente favoriti in questo primo impegno. L’orario non è dei più comodi, ma gli appassionati potranno gustarsi comunque le emozioni della Copa America con qualche ora di ritardo. Su Sportitalia (che trasmette in diretta le partite della competizione) sarà infatti possibile seguire anche la replica nella giornata di martedì 25 giugno. Il match è in programmazione alle 13:00, mentre alle 09:00 è fissata la replica dell’altra partita della notte, Colombia-Paraguay.

Il Brasile è inserito nel girone D di Copa America in compagnia di Colombia, Paraguay e appunto Costa Rica. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 è in programma la sfida contro il Paraguay, mentre alle 03:00 di mercoledì 3 luglio andrà in scena il big match contro la Colombia.